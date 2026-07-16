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Un incendio de vegetación moviliza a seis dotaciones de Bomberos entre Móstoles y Villaviciosa de Odón

Seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido a última hora de este miércoles un incendio declarado a orillas de la carretera M-856, entre los términos municipales de Móstoles y Villaviciosa de Odón, donde no ha habido que lamentar heridos ni intoxicados.

El incendio se originó, por causas que se están investigando, en torno a las 19.00 horas a la altura del kilómetro 1,4 de la carretera M-856, en el término municipal de Móstoles, en las cercanías de la urbanización Los Llanos, muy cerca del límite con la localidad de Villaviciosa de Odón.