El monumento a Cuba que se encuentra en el Retiro tardó 20 años en inaugurarse
El monumento a Cuba que se encuentra en el Parque del Retiro tardó 20 años en inaugurarse. Su origen se remonta a 1929, el último año de la dictadura de Primo de Rivera. Por aquel entonces, el Ayuntamiento de Madrid ordenó su construcción para honrar al presidente de la isla: el militar Gerardo Machado. Con la caída del régimen en España, el proyecto quedó paralizado. Y, poco después, con la Primera República, quedó cancelado al tratarse de un homenaje a un dictador. No fue hasta 1952, durante el franquismo, cuando se recuperó por el 460 aniversario del descubrimiento de Cuba. Como curiosidad, en esta etapa, con Franco al frente, se llevó a cabo aquí una fiesta con motivo de la victoria revolucionaria de Fidel Castro.
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