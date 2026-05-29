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El misterio del único hórreo que se esconde en una plaza de Madrid

El misterio del único hórreo que se esconde en una plaza de Madrid

Pedro del Corral / Raquel Serrano

El misterio del único hórreo que se esconde en una plaza de Madrid

Pedro del Corral

Raquel Serrano

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Sólo hay un hórreo en Madrid. Y el motivo es curioso. Esta típica construcción gallega se encuentra desde 1973 en la plaza de Corcubión, en el barrio del Pilar. Fue un regalo del municipio que pone nombre a este rincón de la capital. Y fue trasladado pieza a pieza en dos camiones. En Galicia, son utilizados para secar, curar y guardar alimentos. Sin embargo, el de Madrid tiene fines puramente estéticos. A su inauguración, hace 53 años, acudieron los alcaldes de ambas localidades: por un lado, Ramón País; y, por otro, Miguel Ángel García-Lomas. Desde entonces, tal y como aseguró el Grupo de Historia Urbana del Barrio del Pilar al portal ‘Madrid Secreto’, jamás ha cambiado su ubicación. Y, ojo, sólo ha sufrido un episodio vandálico: en 2013, un grupo de jóvenes lo usaron como almacén.

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