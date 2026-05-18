COMUNIDAD DE MADRID

Miguel López Valverde, Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, habla de la nueva aplicación

La Comunidad de Madrid lanzará este verano una plataforma digital unificada para gestionar todas las etapas de la formación sanitaria, desde estudiantes y residentes hasta la formación continua de especialistas. Esta herramienta, impulsada por la Consejería de Digitalización con fondos Next Generation, centralizará en un único entorno la planificación, evaluación y certificación académica, eliminando disparidades entre centros y reduciendo significativamente las cargas administrativas para los profesionales de hospitales y Atención Primaria.