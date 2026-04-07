Comunidad de Madrid

Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid explica 'Voces del Aula', el proyecto con el que la Comunidad de Madrid crea una red de radios escolares en centros de enseñanzas no universitarias.

La Comunidad de Madrid destina cerca de 100.000 euros a nuevos kits técnicos dentro de Voces del Aula, un programa con el que quiere reforzar la expresión oral, la competencia digital y el trabajo en equipo del alumnado. El gobierno regional ha dotado a 100 centros educativos públicos de equipos técnicos para que puedan poner en marcha sus propias emisoras de radio escolar, un paso más dentro de su estrategia para extender este formato como herramienta pedagógica en las enseñanzas no universitarias.