Raquel Serrano

Medio centenar de personas se han concentrado contra el desahucio de un vecino de Madrid

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves desde primera hora de la mañana en la calle Carnero, en el centro de Madrid, para tratar de frenar el desahucio de Mariano Ordaz, un vecino de 67 años cuya expulsión ya fue paralizada en cuatro ocasiones anteriores.

Según han denunciado portavoces del Sindicato de Inquilinos, hacia las 6.30 horas la Policía Nacional ha acordonado la zona con un amplio despliegue formado por varios furgones policiales, antes de la llegada de la comisión judicial.