Raquel Serrano

Martín Presa sobre la final del Rayo Vallecano: "Es el partido con el cual llevamos soñando 102 años"

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Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró que la final de la Liga Conferencia que disputarán este miércoles contra el Crystal Palace inglés es "una de las mayores gestas de la historia del deporte español" y apuntó que el sentimiento que tienen para afrontar el partido es de "responsabilidad" por saber qué habrá más de doce mil aficionados en las gradas del Red Bull Arena de Leipzig.

El Rayo Vallecano afronta en Leipzig (Alemania) la primera final europea en sus 102 años de historia con el objetivo de lograr un título que sería muy especial.