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María, con Síndrome 22q11, celebra su 23 cumpleaños en el Gregorio Marañón de Madrid

María ha pasado más de tres meses ingresada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Allí, entre revisiones, cuidados médicos y una operación por la cardiopatía congénita que padece desde que nació, ha celebrado también uno de los días más especiales de su vida: su 23 cumpleaños.

Lo hizo rodeada de globos, abrazos, música y las personas que más quiere. En el patio del hospital con familiares, amigos, enfermeras y auxiliares le prepararon una fiesta sorpresa que consiguió romper, por unas horas, la rutina hospitalaria. Y todo coincidió además con el Día Mundial del Síndrome 22q11, una enfermedad rara de origen genético causada por la pérdida de un fragmento del cromosoma 22 y con la que María convive desde pequeña.