Pedro del Corral / Raquel Serrano

Maratón de conciertos en La Casa Encendida: 20 bandas tocarán gratis durante 11 horas seguidas

20 bandas tocarán durante 11 horas seguidas el próximo 22 de marzo en Madrid. La Radio Encendida regresa con una maratón de conciertos que, en esta edición, la 22, acogerá nombres importantes de la industria. Estarán La Plazuela, Maria Rodés, Los Vinagres, Veintiuno y Ginebras, entre otros. Tocarán en el auditorio y el patio de La Casa Encendida, donde además se llevarán a cabo sesiones de DJ a partir de las 19 horas. ¿Lo más difícil? Conseguir entrada. Al ser gratuitas, suelen volar. Se podrán descargar a través de la web en dos plazos: el viernes 13 a las 9 horas saldrá una tanda y el viernes 20 a las 9 horas la otra. Sólo se permiten dos por persona.