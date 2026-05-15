Raquel Serrano

Manolo y Nieves, los chulapos que aprendieron a bailar chotis en la pandemia y ahora luchan por darle visibilidad

Mientras medio mundo aprendía a hacer bizcochos o se entretenía con manualidades durante el confinamiento por la pandemia del covid, Manuel y Nieves decidieron llenar el salón de su casa de música castiza y aprender a bailar chotis. Lo hicieron de forma autodidacta, guiados solo por las ganas y la pasión por las tradiciones madrileñas. Seis años después, esta pareja de chulapos se ha convertido en una de las caras más visibles del baile castizo en las verbenas de Madrid.