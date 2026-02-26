EPE

Madring: así es 'Monumental', el trofeo que recibirá el ganador del Gran Premio de Madrid de Formula 1

El Gran Premio de Madrid ha pisado a fondo el acelerador. Tras anunciar que las obras llegarán a su fin antes de que finalice mayo, este jueves ha tenido lugar la presentación del trofeo que recibirá el primer ganador del nuevo GP de España el próximo 13 de septiembre. Llamado "Monumental" en honor a la curva del mismo nombre, que será la peraltada más larga del calendario y en la que se inspira por su forma, ha sido diseñado por el estudio italiano Pininfarina y está coronado en su parte más alta por el trazado completo del circuito de Madring.