Irene Pérez Toribio

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El madrileño que creó la primera sopa de letras: con sólo 16 años ya había ganado el concurso de crucigramas

Nacido en 1931, en la Cava Baja del Madrid de los Austrias, Pedro Ocón de Oro es conocido por ser el creador e inventor de más de 600.000 pasatiempos en lengua española desde la popular sopa de letras, hasta otros más sofisticados como los oconogramas, los cuadrogramas y la transfusión de letras. Más información