AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid presenta el proyecto de remodelación de Azca

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles el proyecto básico para la remodelación integral de Azca, el distrito financiero de la capital que reúne a 2.000 vecinos y alrededor de 50.000 personas que acuden allí a trabajar cada día. Una actuación que llega tras un "acuerdo histórico" entre las empresas, los residentes y la administración, en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida; aunque con 8 meses de retraso respecto a lo anunciado a finales de 2024 por el propio regidor al presentar el convenio alcanzado entre las tres partes.