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Madrid, nombrada "Ciudad Arbórea del Mundo" por séptimo año consecutivo, según la ONU

Por séptimo año consecutivo, Madrid ha sido reconocida como "Ciudad Arbórea del Mundo" por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day. Es el único municipio español que ha logrado la distinción en todas las ediciones desde su creación. Este prestigioso galardón es una muestra del compromiso que tiene el Ayuntamiento de Madrid con la buena gestión y conservación del arbolado urbano y las zonas verdes de la ciudad Más información