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MADRID | Duro enfrentamiento entre Mar Espinar y Ayuso en la Asamblea de Madrid: "Es usted rarita"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha atacado con dureza a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, a cuenta de la sanidad pública y los pagos a Quirón. “Tiene el don para juntarse con lo peor de cada casa, lo que critica a Venezuela pero cuando se trata de negociar con su petróleo en Miami la cosa cambia. Es usted rarita moralmente hablando”, le ha dicho. También le ha echado en cara su apoyo a Israel y a Trump. Usted ha desguazado los servicios públicos. Usted se ha colocado al lado de un genocida pederasta, un esclavista que amenaza con acabar con una civilización. Más información