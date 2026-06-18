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Madrid celebra el Día Internacional del Sushi con una oferta culinaria que va más allá del nigiri y el maki

Madrid no necesita demasiadas excusas para sentarse frente a una buena barra japonesa, pero en el Día Internacional del Sushi es una de las mejores. Nigiris, makis, rolls, handrolls, propuestas nikkei y versiones más creativas conviven en una ciudad donde el sushi hace tiempo que dejó de ser una rareza para convertirse en uno de los planes favoritos de los amantes de la gastronomía.

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