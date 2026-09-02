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Madrid Beats: la nueva campaña para atraer turismo internacional a la región

La estrategia, con una inversión anunciada de 18,8 millones de euros, se desplegará hasta diciembre de 2027 en 13 países y más de 30 ciudades, desde Nueva York, Miami o Toronto hasta Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo, Dubái, Tokio, Seúl o Pekín. La previsión es generar más de 287 millones de impactos y concentrar los esfuerzos en cuatro grandes áreas: Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia. Más información