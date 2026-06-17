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Madrid, Barcelona y el Levante, epicentros de una macroincautación de 16 toneladas de camisetas falsas para el Mundial

La Policía Nacional ha intervenido más de 16 toneladas de equipaciones de fútbol falsificadas que iban a distribuirse coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. La operación, desarrollada en distintos 15 puntos distintos del territorio nacional, se ha saldado hasta el momento con 95 detenidos por presuntos delitos contra la propiedad industrial. Más información