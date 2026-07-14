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La locura se desató en Madrid: así vivieron en Colon miles de aficionados los goles de España

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La locura se desató en Madrid: así vivieron en Colon miles de aficionados los goles de España

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Miles de aficionados se dieron cita este miércoles en la 'fan zone' instalada en la Plaza de Colón de Madrid para seguir en directo la semifinal del Mundial entre España y Francia. El ambiente festivo y la confianza en el combinado dirigido por Luis de la Fuente marcaron una jornada que terminó con la clasificación de la selección española para la final.

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