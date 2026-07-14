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La locura se desató en Madrid: así vivieron en Colon miles de aficionados los goles de España

Miles de aficionados se dieron cita este miércoles en la 'fan zone' instalada en la Plaza de Colón de Madrid para seguir en directo la semifinal del Mundial entre España y Francia. El ambiente festivo y la confianza en el combinado dirigido por Luis de la Fuente marcaron una jornada que terminó con la clasificación de la selección española para la final.