Raquel Serrano

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Un sombrero o un disco con Concha Velasco: el legado que José Sacristán ha dejado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

El actor José Sacristán ha depositado este miércoles su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, un conjunto de objetos personales y profesionales entre los que destacan el sombrero de su abuelo, un ejemplar de 'El Quijote', cuadernos escritos por su padre en la cárcel o un disco con Concha Velasco, entre otros. Más información