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Un sombrero o un disco con Concha Velasco: el legado que José Sacristán ha dejado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Un sombrero o un disco con Concha Velasco: el legado que José Sacristán ha dejado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Raquel Serrano

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Un sombrero o un disco con Concha Velasco: el legado que José Sacristán ha dejado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Raquel Serrano

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El actor José Sacristán ha depositado este miércoles su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, un conjunto de objetos personales y profesionales entre los que destacan el sombrero de su abuelo, un ejemplar de 'El Quijote', cuadernos escritos por su padre en la cárcel o un disco con Concha Velasco, entre otros. Más información

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