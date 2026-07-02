Juan Luis Martín / Raquel Serrano

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Recorremos los 3,2 kilómetros del túnel de la A-5 por el que pasarán más de 80.000 vehículos

Las obras del túnel de la A-5 comenzaron en julio de 2025 y tienen previsto abrirlo al tráfico en diciembre de este año. Son 3,2 kilómetros por el que pasarán a diario más de 80.000 vehículos en Madrid. Además, se reducirá el tráfico un 90% el tráfico en los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, pertenecientes al distrito de Latina. Más información