Raquel Serrano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Estas son las razones por las que el padre Damián ha dejado el sacerdocio

El padre Damián, todo un fenómeno en redes sociales con más de 35.000 seguidores en Instagram y 740.000 en TikTok deja el ejercicio sacerdotal tras 20 años. Así lo ha confirmado recientemente en sus propios perfiles de redes sociales. "Hola todos. Después de un tiempo, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal" ha contado a todos sus seguidores.