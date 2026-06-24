Raquel Serrano

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El padre Damián deja el sacerdocio: "No descarto formar mi propia familia"

El padre Damián, todo un fenómeno en redes sociales con más de 35.000 seguidores en Instagram y 740.000 en TikTok deja el ejercicio sacerdotal tras 20 años. Así lo ha confirmado recientemente en sus propios perfiles de redes sociales. "Hola todos. Después de un tiempo, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal. Ha sido una decisión lenta y enormemente difícil", ha afirmado. Además, el que fue concursante del programa 'La Voz' ha trasladado a sus seguidores que "no descarta poder formar su propia familia".