Raquel Serrano

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La Operación Campamento, en el distrito de Latina, cada vez más cerca: Almeida anuncia la construcción de más de 10.000 viviendas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que el próximo jueves se va a aprobar el proyecto de urbanización de la Operación Campamento en el distrito de Latina. Almeida ha señalado que esto supondrá la construcción de más de 10.000 viviendas en la ciudad. "Sin el Ayuntamiento de Madrid no hay operación Campamento. Con el Ayuntamiento de Madrid y con este equipo de gobierno se desbloqueará después de décadas esta operación clave para el desarrollo de toda la zona suroeste de la ciudad", ha añadido.