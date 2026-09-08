Raquel Serrano

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Muere un motorista al colisionar con un turismo en la avenida de los Poblados, en Latina

Un motorista de 47 años ha muerto este lunes por la noche al colisionar con un turismo en la confluencia de la calle Tembleque y Avenida de Los Poblados, en el distrito madrileño de Latina. Tras el choque, el motorista ha perdido el control de la motocicleta y ha impactado contra un semáforo con tal fuerza que este resultó derribado.

En un primer momento, un agente de Policía de Madrid y un conductor de la EMT han atendido al motorista y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar.