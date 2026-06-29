Raquel Serrano

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Un incendio en el distrito de Latina de Madrid deja un herido grave y obliga a los bomberos a evacuar a varios vecinos

Un incendio declarado en una vivienda de la calle Salorino, en el distrito de Latina, ha obligado a la evacuación de numerosos vecinos y ha dejado un balance de 14 personas atendidas por los servicios de emergencia.

El fuego se ha originado en una tercera planta y ha terminado rompiendo por fachada, lo que ha generado una rápida propagación de humo al resto del edificio. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para extinguir las llamas y evacuar a los residentes afectados.