Raquel Serrano

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Herido grave un motorista al chocar con un coche en un cruce de calles en el distrito de Latina

Un motorista de 57 años ha resultado herido grave este martes en Madrid con múltiples traumatismos tras impactar con un vehículo en un cruce de calles del distrito de Latina. Según ha informado Samur-Protección Civil, el accidente ha tenido lugar poco antes de las 8:30 horas en el cruce de la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín con la calle Gotarrendura. Más información