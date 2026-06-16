Raquel Serrano

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Detenido un hombre en Madrid con casi 130 gramos de diferentes drogas escondidas en su ropa interior

La Policía ha detenido a un hombre este martes en el distrito de Latina con casi 130 gramos de diferentes drogas escondidas en su ropa interior. Además, usaba un sistema de ocultación en varias prendas similares. Por otro lado, se han encontrado más de 600 euros fraccionados y útiles para la distribución de la droga en pequeñas dosis.