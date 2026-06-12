Raquel Serrano

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El colegio Enriqueta Aymer de Latina y el IES Laguna Joatzel de Getafe entre los centros con mejores notas de la PAU de Madrid

El ranking lo encabeza el Miraval International School, con una nota media de 9,99 (correspondiente a un estudiante de la Universidad Complutense). A continuación, con un 9,98, figuran el IES Ramiro de Maeztu, del distrito de Chamartín, el IES Laguna Joatzel, en Getafe, y el Colegio Amanecer de Alcorcón. En tercera posición se sitúa el Colegio Miramadrid, en Paracuellos del Jarama, con un 9,97, seguido del Colegio Enriqueta Aymer, del distrito madrileño de Latina, que alcanza un 9,96. Todas estas calificaciones están ponderadas con las notas de Bachillerato. Más información