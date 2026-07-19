María Saiz / Raquel Serrano

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Con una catana, fuego, garras y seis tijeras: así corta el pelo el estilista de Aluche

Alberto Olmedo es un peluquero de Aluche, perteneciente al distrito de Latina que se ha hecho popular por su manera de poco convencional de cortar el pelo. No sigue la técnica como en otras peluquerías, ya que utiliza una catana para hacer las capas, fuego para cortar las puntas y seis tijeras a la vez para lograr el corte deseado. "Aquí no seguimos las normas", afirma el peluquero. Además, Olmedo tiene una especie de garras semejantes a las del personaje de Marvel, Lobezno, con las que corta -muchas veces sin mirar- el pelo de sus clientes. Más información