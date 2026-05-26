Judith Piquet, presidenta de la Federación de Municipios Madrileños, explica los acuerdos en la última reunión de la FMM. / FMM

Judith Piquet explica los acuerdos en la última reunión de la Federación de Municipios de Madrid

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha aprobado impulsar la aplicación de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), la nueva norma del suelo promovida por la Comunidad de Madrid, además solicitar la puesta en marcha de planes específicos de salud mental en colegios e institutos de la región. Ambas medidas han salido adelante durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la entidad, presidida por Judith Piquet y celebrada por primera vez en su nueva sede de Gran Vía 30, unas dependencias cedidas por el Ejecutivo autonómico. Más información