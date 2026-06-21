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Un joven de 28 años, herido de gravedad tras un accidente de moto en Hortaleza

Un joven de 28 años, herido de gravedad tras un accidente de moto en Hortaleza

Emergencias Madrid

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Un joven de 28 años, herido de gravedad tras un accidente de moto en Hortaleza

Emergencias Madrid

Madrid
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Un joven motorista de 28 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo en el distrito de Hortaleza. Tras perder el control de su motocicleta, el joven ha impactado contra una valla y ha salido despedido, lo que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico grave. Más información

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