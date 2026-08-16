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Un joven de 21 años muere en un accidente de furgoneta en la M-404, en Chinchón

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Emergencias 112 Madrid

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Un joven de 21 años muere en un accidente de furgoneta en la M-404, en Chinchón

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Un joven de 21 años ha muerto y otros tres han resultado heridos leves en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 56 de la carretera M-404, a la altura de Chinchón, después de que la furgoneta en la que viajaban sufriera una salida de vía. Más información

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