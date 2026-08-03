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Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español

Algunos fans de Mecano tardaron la tira en superar el duelo colectivo que empezó a vivirse el 26 de noviembre de 1998, cuando durante la segunda edición de los desaparecidos Premios Amigos de la industria musical, José María Cano puso fin al grupo más importante del pop español. “Quiero decir una cosa que va a sonar un poco especial hoy. Voy a dejar de estar con Mecano. Para mí esta etapa ha sido bellísima y la quiero recordar como tal. Me cuesta estar ya en un grupo de pop, tengo que reconocerlo. La disciplina es altísima y voy perdiendo la elasticidad. Ahora que no estoy puedo decir que es el grupo de pop más grande de todos los tiempos. Muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga”, soltó en directo, justo en medio de la entrega del reconocimiento a la Trayectoria Artística y para estupor de sus compañeros, que en realidad desconocían sus intenciones.

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