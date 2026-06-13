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Jorge Calvo, cirujano digestivo, habla del primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de Madrid ha logrado un hito médico sin precedentes en España al realizar con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque, un procedimiento de extrema complejidad del que apenas existe un caso previo descrito en la literatura internacional.

Esta intervención, liderada por un equipo multidisciplinar del centro madrileño, ha permitido a un paciente de 46 años con fallo intestinal crónico recuperar su calidad de vida y recibir el alta hospitalaria tras solo 16 días, reafirmando el liderazgo del 12 de Octubre como referente nacional en trasplantes de órganos sólidos y su consolidada cultura de donación, que en 2025 permitió cientos de intervenciones gracias a la generosidad de los donantes.