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Javier Ayala, sobre el Yvonne Blake de Fuenlabrada: "La construcción de colegios por fases es un fracaso"

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Fuenlabrada
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El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha criticado la paralización de las obras de la tercera y última fase del colegio público Yvonne Blake de Fuenlabrada por problemas de "liquidez" de la empresa adjudicataria de los trabajos. "Llevamos ocho años con medio centro construido y esperando el otro, y en ese tiempo hemos escuchado todo tupo de excusas", ha manifestado. Más información

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