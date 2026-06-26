Pedro del Corral / Raquel Serrano

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Intentaron robar la ‘bola de oro’ del Banco de España: la leyenda del reloj que obsesionó a Madrid

El reloj del Banco de España tiene una bola de oro. Y, desde 1891, cuando la empresa inglesa Glasgow lo instaló, han intentado robarla en diferentes ocasiones. O eso fue lo se comentaba en los mentideros de entonces. El reloj contaba con una maquinaria de bronce, una cuerda de seis metros de largo y un péndulo de 100 kilos de peso. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los vecinos fue la esfera que lo remataba. Pensaban que, al coronar el edificio donde se guardaba el tesoro público, estaría hecha de oro. Lo que, supuestamente, tal y como se decía, animó a varias personas a sustraerla. Sin embargo, era imposible: la altura y el peso lo convertían en un objetivo inalcanzable. Y, además, ojo, era falso que estuviera hecha de oro macizo.