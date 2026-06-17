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El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez

Por fin los más de 42.000 estudiantes madrileños conocen el fruto de largas horas de estudios para la PAU 2026. Desde el pasado los jueves, nerviosos por conocer sus notas, ya podían consultar sus resultados en los exámenes que determinarán su ingreso a las seis universidades públicas de la región o cualquier otra del resto de España. Pero más allá de estos casos particulares, a los padres también les interesa saber cuáles son las mejores instituciones que, en unos años, prepararán a sus hijos para enfrentar el mismo desafío, quizá sin saber que entre ellos está el instituto que acogió al actual presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez.