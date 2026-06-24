Raquel Serrano

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Un incendio en la futura Escuela Municipal de Música de Rivas deja dos intoxicados leves

Dos personas han resultado heridas leves por inhalación de humo en un incendio registrado este miércoles en el edificio en construcción que albergará la futura Escuela Municipal de Música de Rivas Vaciamadrid.

El fuego se ha originado sobre las 12:10 horas en el inmueble, situado en la plaza de la Constitución de la localidad madrileña, donde en ese momento trabajaban varios operarios. Además, una de las plantas del edificio ya funcionaba como oficinas municipales, según han informado fuentes de Emergencias 112. Más información