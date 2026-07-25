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El impactante vídeo de un grupo de bomberos adentrándose casi a ciegas con el camión en uno de los incendios de Madrid

Sucedió cuando los efectivos trataban de llegar al punto de encuentro en Pelayos de la Presa, dando lugar a una escena que parece apocalíptica y en la que el conductor reconocía que apenas veía

El fuego ya ha arrasado cerca de 45.000 hectáreas y casi 88.000 personas han sido evacuadas o confinadas por los incendios de Madrid y Ávila, que se han juntado formando un único gran foco Más información