Lucía Feijoo Viera

El Hospital Universitario de Getafe ha batido su récord de donaciones de órganos con doce en 48 horas

Los donantes fueron tres personas fallecidas a las que se pudo explantar un total de seis riñones, cuatro pulmones y dos hígados, además de diversos tipos de tejidos. El de Getafe es el centro hospitalario no reconocido para realizar trasplantes en el que más donaciones de órganos hacia centros autorizados se registran de Madrid. El pasado noviembre, el hospital logró realizar su primera donación de un corazón en asistolia controlada. Elena González y Alejandro Selas, doctora y enfermero coordinadores de trasplantes del hospital: “Escoger el momento para plantear la donación a los familiares es fundamental”. Más información