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El Hospital 12 de Octubre realiza con éxito cuatro trasplantes digestivos en 24 horas
La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha conseguido un nuevo éxito asistencial, al realizar cuatro trasplantes de órganos sólidos en 24 horas, en un complejo ejercicio de coordinación clínica, quirúrgica y organizativa. Concretamente, uno de los trasplantes fue de páncreas-riñón a una paciente de 43 años de edad; otro, un retrasplante hepático, a una paciente de 31 años; uno más ha consistido en un retrasplante de páncreas a un receptor de 38 años y, un último trasplante de hígado, a un paciente de 65 años. Todos han evolucionado favorablemente y se recuperan ya en su domicilio. Más información
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