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Horizonte Madrid Norte

El Periódico de España y Prensa Ibérica han celebrado este martes la segunda parada del ciclo Horizonte Madrid en el municipio madrileño de Alcobendas. Bajo el título Horizonte Madrid Norte, el encuentro ha reunido a alcaldes de diversas localidades para analizar los desafíos y oportunidades del norte de la Comunidad de Madrid. El evento contó con la participación del Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, el Ayuntamiento de Soto del Real, el Ayuntamiento de Manzanares el Real, y el Ayuntamiento de Tres Cantos; el patrocinio de FCC Medio Ambiente, Metro de Madrid, PreZero, Urbaser y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC) y Planta de Tratamiento de Biorresiduos de Colmenar Viejo. Más información