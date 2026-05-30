112 Comunidad de Madrid

Un herido grave y varios moderados en un accidente entre dos turismos y un VTC en Humanes

Un accidente de tráfico entre dos turismos y un VTC ha dejado esta madrugada varios heridos en la carretera M-419, a la altura del kilómetro 4,900, en Humanes de Madrid. El siniestro se ha producido sobre las 00.15 horas y está siendo investigado por la Guardia Civil.