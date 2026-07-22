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La Guardia Civil evacúa la urbanización El Encinar del Alberche por el incendio de Almorox

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Imágenes de la Guardia Civil evacuando la urbanización El Encinar del Alberche por el incendio de Almorox. Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel 2, ha provocado la evacuación de la urbanización y el confinamiento del municipio madrileño de Villa Del Prado. (Fuente: Guardia Civil)

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