'No te lo guardes', la campaña de la Policía Nacional que enseña a pedir ayuda frente al acoso y el abuso escolar

La campaña No te lo guardes, impulsada por la Policía Nacional, ha sido reconocida con el Premio a la Protección de la Infancia y la Juventud en los Premios Valor y Servicio de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica. La iniciativa destaca por su labor de sensibilización frente al abuso, el acoso y otras formas de violencia que afectan a menores y jóvenes.