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Grupo 43, la unidad que combate el fuego desde el aire

Grupo 43, la unidad que combate el fuego desde el aire

Grupo 43, la unidad que combate el fuego desde el aire

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El Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio recibe el Premio Servicios a la Comunidad 2025 por su labor en la extinción de incendios forestales y en misiones de protección civil. Con base en Torrejón de Ardoz, cuenta con 145 militares y 14 aeronaves capaces de descargar hasta 6.000 litros de agua por operación.

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