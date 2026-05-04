Grupo 43, la unidad que combate el fuego desde el aire

El Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio recibe el Premio Servicios a la Comunidad 2025 por su labor en la extinción de incendios forestales y en misiones de protección civil. Con base en Torrejón de Ardoz, cuenta con 145 militares y 14 aeronaves capaces de descargar hasta 6.000 litros de agua por operación.