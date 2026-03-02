Sara Fernández

Grefa, el hospital de fauna salvaje en Madrid que repuebla Europa con especies en peligro de extinción

Se trata de un ejemplar de búho real. Lleva varios días ingresado por una afección en los ojos. Puede abrir uno de ellos. El otro no. El pronóstico es bueno, pero debe permanecer en tratamiento hasta encontrarse en plenas condiciones para regresar al medio. “Dependiendo del problema con el que lleguen pueden estar 15 días, en caso de ser una pequeña herida o contusión; tres meses, que suele ser la media; y hasta un año en casos más complicados”, explica Ernesto Álvarez, presidente del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), ubicado en Majadahonda. Junto a varios amigos y con apenas 19 años, fundó el centro que este año celebra su 45 aniversario con más de 120.000 animales atendidos desde entonces: “Éramos un grupo de chavales, cada uno con un trabajo distinto. Nos gustaba hacer rutas por el campo y recoger animales heridos. Los cuidábamos en nuestras casas, hasta que empezamos a hacerlo en una subestación eléctrica próxima a Boadilla del Monte. Con el tiempo llegamos a un acuerdo de cesión de terrenos y acabamos aquí, el actual hospital”. Más información