Europa Press

El Gómez Ulla asegura que todos los protocolos están activados para la llegada de los españoles

Declaraciones del delegado del CSIF del Hospital Gómez Ulla, José García Martínez, quien ha llamado a la "tranquilidad". "Todo está previsto, están activados todos los protocolos" para la llegada de los 14 repatriados que serán atendidos en el centro madrileño, y ha precisado que "se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita". García Martínez ha explicado que una vez que los repatriados lleguen al hospital "se accederá a un circuito cerrado, que sea cerrado para ellos, subirán hacia la planta y será un primer control inicial por parte de preventiva, en el que incluirá toda la serie de pruebas que tengan que analizarle para establecer un nivel inicial de cara a su tratamiento y su observación", y ha añadido que "hay un habilitado un ascensor exclusivo para ellos" que los trasladaría directamente a la planta 22 "en el momento que alguno de los pacientes fuera cualquier síntoma susceptible".