El Gómez Ulla asegura que todos los protocolos están activados para la llegada de los españoles
Declaraciones del delegado del CSIF del Hospital Gómez Ulla, José García Martínez, quien ha llamado a la "tranquilidad". "Todo está previsto, están activados todos los protocolos" para la llegada de los 14 repatriados que serán atendidos en el centro madrileño, y ha precisado que "se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita". García Martínez ha explicado que una vez que los repatriados lleguen al hospital "se accederá a un circuito cerrado, que sea cerrado para ellos, subirán hacia la planta y será un primer control inicial por parte de preventiva, en el que incluirá toda la serie de pruebas que tengan que analizarle para establecer un nivel inicial de cara a su tratamiento y su observación", y ha añadido que "hay un habilitado un ascensor exclusivo para ellos" que los trasladaría directamente a la planta 22 "en el momento que alguno de los pacientes fuera cualquier síntoma susceptible".