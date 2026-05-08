Pedro del Corral / Raquel Serrano

La fuente de Cibeles tuvo una verja que estuvo 50 años en paradero desconocido

La fuente de Cibeles estuvo rodeada por una verja. Si bien en el proyecto original no estaba previsto protegerla, en 1895 se instaló una reja. Se hizo con motivo de su traslado hasta el centro de la plaza. Un elemento que se mantuvo hasta el final de la Guerra Civil, cuando se llevaron a cabo las correspondientes tareas de restauración y conservación. Entonces, fue sustituida por una franja ajardinada. Pero, ¿qué ocurrió con ella? Tuvieron que pasar 50 años hasta que fue localizada. Un fotógrafo del ‘Diario Ya’ la encontró: estaba en la Casa de Campo, en el lugar donde ensayaba la banda de cornetas y tambores de la Policía Municipal. La teoría, tal y como recoge Ángel del Río en uno de sus libros, es que, tras ser desmontada, alguien la mandó a un almacén municipal y, al tiempo, fue rescatada para el citado escuadrón.